Жильцы не согласны с суммой компенсаций.

Во Владимире два частных дома мешают строительству Рпенского проезда. Владельцы недвижимости настаивают на увеличении стоимости выкупа своих участков.В мэрии подчеркнули, что не чиновники назначают цену, а независимые оценщики. При этом собственники просят в пять раз больше. Горадминистрация намерена изъять территории через суд.Напомним, что для возведения Рпенского проезда потребуется расселить 14 жилых домов и 25 их хозяев.Ранее врио губернатора Александр Авдеев , что магистраль строят с отставанием в год. Глава региона выезжал на место и пришёл к выводу, что дорожники лукавят, говоря о трёхмесячной задержке. Из-за подорожания стройматериалов, видимо,Напомним, что новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.