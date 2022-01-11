В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В декабре 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от представителя организации по предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению города Владимира о краже трех канализационных люков в одном из районов города. Сумма причиненного материального ущерба составила около 3 000 рублей.В начале января текущего года участковые уполномоченные полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний местный житель. Установлено, что похищенное фигурант успел реализовать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время отделом дознания ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.