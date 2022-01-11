Каждый житель столицы может сэкономить время, а также оплатить госпошлину с 30% скидкой, воспользовавшись Единым порталом для получения услуг в сфере миграции...

Каждый житель столицы может сэкономить время, а также оплатить госпошлину с 30% скидкой, воспользовавшись Единым порталом для получения услуг в сфере миграции.На сегодняшний день наиболее популярным и актуальным электронным сервисом является Единый портал государственных и муниципальных услуг, созданный для взаимодействия с органами государственной власти, а также получения государственных услуг, в том числе по линии миграции.Важно знать, что главными преимуществами использования портала являются: отсутствие долгих очередей, получение скидки 30% при оплате госпошлины, возможность дистанционного отслеживания статуса обращения.Подать обращение можно с любого компьютера, мобильного телефона или электронного планшета, имеющего доступ к сети Интернет, но перед этим необходимо пройти процесс регистрации «личного кабинета».Для оформления «личного кабинета» гражданину Российской Федерации нужно иметь:Паспорт.СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета).Номер сотового телефона и адрес электронной почты, к которому будет привязан аккаунт.С полным перечнем предоставляемых услуг по линии миграции можно ознакомиться на официальном сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, а также на портале www.gosuslugi.ru.Также напоминаем, что на портале «Госуслуги» стала доступна возможность по дистанционной постановке граждан РФ на регистрационный учет по месту пребывания. Как заявителю, так и собственнику жилого помещения больше не потребуется личная явка в подразделение по вопросам миграции, а также многофункциональный центр.Регистрируемому гражданину и собственнику жилья необходимо иметь:Подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».Право собственности, зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости.По результату получения государственной услуги заявителю в электронном виде по средствам Единого портала государственных и муниципальных услуг поступает свидетельство о регистрации по месту пребывания через личный кабинет. Теперь он вправе его предъявить при возникшей необходимости.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57