Росгвардейцы в частном секторе в районе улицы Растопчина во Владимире поймали закладчика наркотиков. Находясь на маршруте патрулирования по улице Сунгирская, сотрудники Росгвардии

Росгвардейцы в частном секторе в районе улицы Растопчина во Владимире поймали закладчика наркотиков. Находясь на маршруте патрулирования по улице Сунгирская, сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться в овраге, но был задержан. В ходе беседы молодой человек сообщил правоохранителям, что при себе у него находятся свертки с запрещенным