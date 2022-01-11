10 января в 15:42 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного...

10 января в 15:42 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Власьево Киржачского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. МЧС по Владимирской области уточняет, сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 140 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/