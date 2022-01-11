В преступлении обвиняется ранее судимый гражданин

По версии следствия, в новогоднюю ночь между охранником общежития и одним из жильцов – 63-летним ранее судимым гражданином - произошел словесный конфликт. Как выяснилось – на почве давних неприязненных отношений. Обвиняемый нанес вахтеру один удар ножом в шею. От полученной раны 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Подозреваемый в убийстве свою вину уже признал, в содеянном раскаялся. С учетом личности обвиняемого, по ходатайству следователя, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.