Работники администрации полагают, что эта кампания могла быть инициирована людьми, которые хотели дестабилизировать обстановку после увольнения главы

Под новый год пользователи соцсетей устроили настоящее глумление над елкой, которую установили в Кольчугине. Специально для «АиФ» в районной администрации прокомментировали этот случай.На само новогоднее дерево и его установку не было потрачено ни рубля денег налогоплательщиков. Елка пострадала при транспортировке – был мороз -20 градусов, при такой температуре лапник становится крайне хрупким, ломким. Поэтому верхняя часть дерева и с одного бока. Но в таком виде ель оставалась недолго – ее «реконструировали» буквально на следующий день, когда температура повысилась до -13. Так что Новый год кольчугинцы встречали под вполне достойным деревом. Однако, даже зная о том, что уже все в порядке, недоброжелатели продолжали тиражировать в сетях прежние фото.Работники администрации полагают, что эта кампания могла быть инициирована людьми, которые хотели воспользоваться главы Константина Мочалова и еще больше дестабилизировать обстановку в Кольчугинском районе, чтобы тем самым облегчить себе доступ во власть.