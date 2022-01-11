За время просрочки набежало 6,5 млн рублей неисполненных обязательств.

В Курлове судебные приставы арестовали 12 котельных, чтобы добиться от коммунальщиков погашения долгов за газ, отопление и электроэнергию. К тому моменту набежало уже 6,5 млн рублей.«Сбытовые компании обратилась в Арбитражный суд с исковыми заявлениями к МУПу. Принято решение взыскать долг в полном объёме», - рассказали в пресс-службе УФССП.Ведомство возбудило исполнительное производство. Предприятие не выполнило свои обязательства в срок. Тогда у должника арестовали 12 котельных и две машины: «ГАЗ-27057» и «КАМАЗ 43253-R4».Вскоре организация рассчиталась по коммунальным платежам и заплатила исполнительский сбор. Дело закрыто.