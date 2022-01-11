Лот уже размещён на сайте госзакупок.

Администрация Владимирской области 12 января завершает приём заявок от подрядчиков на строительство школы в Покрове. Вместимость учреждения составит 1100 мест.Лот уже размещён на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта не превысит 1,1 млрд рублей.Учреждение возведут на улице Больничный проезд. Появится два корпуса: общеобразовательный и физкультурно-оздоровительный. Первый разделят на три блока: административно-хозяйственный, для старшеклассников и для младших учеников. В спортивной части объекта расположатся спортзал, комната для инвентаря, раздевалки и бассейн.Новое здание оборудуют двумя тёплыми переходами, построят раздевалки, помещения для охраны, столовую, кладовую, кабинеты, актовый зал и библиотеку.Сдать объект планируется в 2023 году.