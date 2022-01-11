Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о необычном случае заражения омикроном в России.

Глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о необычном случае заражения "омикроном" в России.В Ростове-на-Дону у местной жительницы и ее полугодовалого ребенка был выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".Эта разновидность болезни уже была замечена в нашей стране, и на первый взгляд ничего сенсационного не произошло. Тем не менее, как выяснили специалисты, ни сами заболевшие, ни члены их семьи за границу не выезжали. Более того, они не контактировали ни с кем, кто в ближайшее время был за рубежом."А значит, омикрон-штамм уже имеет местное распространение", – рассказал глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.Произошедшее он озвучил во время заседания регионального оперативного штаба, передает . Таким образом, в России появился доморощенный "омикрон". Как именно это обстоятельство повлияет на распространение болезни покажет время.Напомним, в России предпринимается множество шагов для того, чтобы остановить распространение болезни. Впрочем, как не устают напоминать в оперативном штабе, работающий и эффективный метод победы над коронавирусом по-прежнему таится в вакцинации.