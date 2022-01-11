На эти цели выделили свыше четырёх миллионов рублей.

В Собинке в 2022 году начнётся очередной этап благоустройства набережной Клязьмы. На эти цели выделили свыше четырёх миллионов рублей. Власти уже ищут подрядчика.На заложенную сумму установят скамейки, урны, ограждение вдоль берега реки и высадят почти 600 различных кустарников и деревьев.Ранее на территории общественного пространства обустроили тротуары и велодорожки, появилось освещение, преобразилась центральная аллея. За первые пять этапов было потрачено без малого 20 млн рублей.