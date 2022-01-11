Он умер от полученных травм.

Появились подробности , которое произошло 10 января в Вязниках. Деблокированный спасателями пассажир ВАЗа скончался в больнице.Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области, 24-летний водитель отечественного авто не учёл метеорологические условия, вылетел на встречку и протаранил Chevrolet Niva под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии пассажир «Гранты» получил серьёзные травмы. Он был госпитализирован в медучреждение, где умер от ран.Всего в ликвидации последствий происшествия принимал участие 21 человек и 6 единиц техники. От МЧС: 8 человек и 2 единицы спецтехники.