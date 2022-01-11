10 января в 16:50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

10 января в 16:50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в городе Вязники на улице Б. Московская, у дома 5.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. В результате ДТП произошло столкновение Лады "Калина" и Шевроле "Нива". Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. 61-летний пассажир «Калины» был госпитализирован, но полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 21 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/