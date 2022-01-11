По мнению американского издания Washington Post, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей борется против попыток США насадить демократические ценности, отстаивая интересы России

По мнению американского издания Washington Post, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей "борется против попыток США насадить демократические ценности", отстаивая интересы РоссииРуководителя общественной организации считают ключевой фигурой в продвижении российских интересов на международном уровне и называют его "российским патриотическим героем". Он одним из первых и немногих российских правозащитников посетил Афганистан после смены власти и встретился с официальным представителем "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Забихуллой Муджахидом.До этого он работал в странах Африки, где также, по словам журналистов, представлял интересы Кремля. Другие западные издания уверяют в связях Шугалея с "ЧВК Вагнера"."Он борется против попыток США насадить демократические ценности — во многом так же как советские военные советники боролись в прокси-войнах против своих американских противников в эпоху холодной войны", – пишет WP.Журналисты также напомнили о фильмах "Шугалей", показавших зрителям, с чем российскому социологу пришлось столкнуться в Ливии. Он провел полтора года в тюрьме без каких-либо реальных на то оснований. К операции по его освобождению подключали Минобороны и МИД РФ и другие структуры.Смена власти в Афганистане привела к нежелательным для Вашингтона последствиям. Интерес, проявленный ФЗНЦ и его главой к этой стране, побудил СМИ, приближенное к американскому правительству, выпустить материал о "российском патриотическом герое".