Подозреваемый признался в убийстве, но оправдывал свой поступок самообороной. Однако гособвинитель доказала, что обвиняемый врёт и его действия носили умышленный характер.

В Юрьев-Польском 46-летний мужчина признан виновным в убийстве сожительницы. Подробностями дела поделились в прокуратуре Владимирской области.Вечером 16 апреля 2021 года, будучи пьяным, подсудимый во время ссоры со своей возлюбленной нанёс ей кухонным ножом несколько ударов в грудь и по конечностям. Агрессор попал в сердце и лёгкие. От проникающих колото-резанных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.Подозреваемый признался в убийстве, но оправдывал свой поступок самообороной. Однако гособвинитель доказала, что обвиняемый врёт и его действия носили умышленный характер.В результате душегуба приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.