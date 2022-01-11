Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежный апокалипсис
Самая снежная зима за последние...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежный апокалипсис
Самая снежная зима за последние 10 лет. Владимирская область утонула в снегах. Как борются со стихией коммунальщики?
- Золотой рейс
С Новым годом и с новым тарифом. Жители посёлка Садовый возмущены ростом цен на билеты до Владимира. В чём причина?
- Связано с любовью
Россия связана добром. Многодетные семьи получили от волонтёров ОНФ тёплые зимние вещи.