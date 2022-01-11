Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Снежный апокалипсис Самая снежная зима за последние...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Снежный апокалипсисСамая снежная зима за последние 10 лет. Владимирская область утонула в снегах. Как борются со стихией коммунальщики?- Золотой рейсС Новым годом и с новым тарифом. Жители посёлка Садовый возмущены ростом цен на билеты до Владимира. В чём причина?- Связано с любовьюРоссия связана добром. Многодетные семьи получили от волонтёров ОНФ тёплые зимние вещи.