Снежный апокалипсис. Так о ситуации в областном центре сегодня говорили автомобилисты. На Владимир...

Снежный апокалипсис. Так о ситуации в областном центре сегодня говорили автомобилисты. На Владимир обрушился сильный снегопад. На дорогах - заносы и накаты. Добраться на работу без опозданий сегодня смогли не все.Двусторонние разъезды превратились в односторонние. Вот это, к примеру, на улице Сурикова. Внедорожник застрял, когда уступал дорогу. Снежное месиво и на проспекте Строителей. Машины буквально утопают в снегу. Не повезло и пешеходам. Чтобы зайти в общественный транспорт, приходилось пробираться через сугробы.- Сегодня с Нижки добирался 1,5 часа до центра. Отвратительно просто. Невозможно!- Я сегодня полчаса выезжал со двора. Также в любом дворе это всё. Только центральную пройдут и все, а другие - посмотрите... Вообще ничего не чистится.- Конечно, буксовал постоянно.Сейчас во Владимире работает полсотни снегоуборочных машин. За прошедшие сутки из города было вывезено уже более 5 тысяч кубометров снега. Подробнее о ситуации с разбушевавшейся стихией смотрите в вечернем выпуске новостей в репортаже Юлии Шуваловой.