Орнитологи просят помощи. Владимирцев приглашают принять участие в акции Серая шейка -...

Орнитологи просят помощи. Владимирцев приглашают принять участие в акции "Серая шейка" - общероссийский учет зимующих водоплавающих птиц.Большинство таких птиц зимой покидают наши края. На юга пернатых гонит не холод как таковой, а замерзание водоемов. Сегодня строительство плотин приводит к тому, что на реках образуются многокилометровые участки без льда, и утки все чаще остаются зимовать в средней полосе. Таких птиц-патриотов и хотят посчитать ученые. Орнитологи не в состоянии охватить все места зимовок, потому просят сообщать о скоплениях, например, диких уток. Данные можно отправлять на электронную почту Союза охраны птиц России. Важно подробно записать все параметры вида и места. Подробности на сайте.