Уже несколько месяцев автобусы 22 и 22с ходят кое-как, утверждают пассажиры. Они мёрзнут на остановке в селе Спасское, а больше уехать не на чем. Жители уверяют – такого раньше не было, чтобы

Уже несколько месяцев автобусы 22 и 22с ходят кое-как, утверждают пассажиры. Они мёрзнут на остановке в селе Спасское, а больше уехать не на чем. Жители уверяют – такого раньше не было, чтобы автобуса приходилось ждать по часу. Лиза Андреева, жительница с.Спасское Вот холодно очень было, я замерзала, приходилось даже домой уходить, потому что невозможно ждать.