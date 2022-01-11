Долг перед знакомыми заставил владимира пойти на преступление. В декабре 2021 в полицию поступило сообщение от представителя одного из компьютерных магазинов областного центра о краже

Долг перед знакомыми заставил владимира пойти на преступление. В декабре 2021 в полицию поступило сообщение от представителя одного из компьютерных магазинов областного центра о краже денежных средств. Полицейскими установлено, что водитель магазина электроники осуществлял доставку товара клиенту, проживающему в областном центре, и получил от покупателя денежные средства в сумме более 73 000 рублей. После этого он