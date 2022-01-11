Артём Морозов из Муромского института Владимирского государственного университета стал одним из 120 финалистов Евразийских соревнований в сфере информационных компьютерных технологий,

Артём Морозов из Муромского института Владимирского государственного университета стал одним из 120 финалистов Евразийских соревнований в сфере информационных компьютерных технологий, которые ежегодно проводит компания Huawei. Молодой человек показал высокие результаты в отборочных этапах и в марте этого года сразится за победу. В соревнованиях принимают участие студенты и молодые специалисты из России и стран Евразии. В