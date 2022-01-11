38-летний житель Владимира похищал люки канализационных колодцев и тем самым подвергал горожан опасности. В декабре пошлого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от

38-летний житель Владимира похищал люки канализационных колодцев и тем самым подвергал горожан опасности. В декабре пошлого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от представителя “Владимирводоканала” о краже трех канализационных люков в одном из районов города. Сумма причиненного материального ущерба составила около 3 000 рублей. Впрочем, не в ущербе дело, а в опасности, которая