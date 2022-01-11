В регионе стартовала новая оздоровительная кампания.

Во Владимире в 2022 году в детских лагерях отдохнёт 2100 школьников. С 10 января в МФЦ начался приём заявок от желающих. Подробности о старте оздоровительной кампании опубликованы на детского оздоровительно-образовательного центра.Загородные базы отдыха «Дружба» и «Икар» примут по 350 ребят в смену. Приём документов организован по адресу: Октябрьский проспект, дом №47, 4 этаж. График работы: будние дни с 08:30 до 16:00. Телефоны для справок: 53 – 58-26, 53 – 65-48.Уже в первый день работы выстроилась живая очередь. Заявления написали несколько сотен человек.Напомним, что в 2021 году родители юных владимирцев платили 20% от стоимости путёвки, что составляло четыре тысячи рублей. К сентябрю мамы и папы получили 50%-ый кэшбек от уплаченной суммы.