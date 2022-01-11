Сказочные персонажи стартуют в 12:00 на Театральной площади.

Во Владимире 15 января состоится забег Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи стартуют в 12:00 на Театральной площади.Возрастных ограничений по участию нет. Главное условие – наличие костюмов. Владимирцы традиционно пробегут от Золотых Ворот до Соборной площади.Напомним, что в 2021 году мероприятие состоялось в . С 14 по 17 января в марафоне поучаствовали 900 человек, которые преодолели 800 километров. Тогда горожане размещали в «сети» фото- и видеоматериалы.