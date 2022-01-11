Как сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира, в субботу, 15 января, во Владимире пройдет...
Как сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира, в субботу, 15 января, во Владимире пройдет пост-новогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек.
На 600-метровую дистанцию от Золотых ворот до Соборной площади выйдут участники разного возраста и уровня спортивной подготовки. По традиции дистанцию преодолевают целыми семьями, дружескими компаниями и даже с домашними собаками. Каждый участник забега получает памятный сертификат, а победители – призы и подарки.
Регистрация участников начнется в 11.30 на Театральной площади. Для желающих будет организована танцевальная разминка.
Старт забега - в 12.00 от Золотых ворот.
Финиш - на Соборной площади.
Подарки получат участники, показавшие лучшие результаты в номинациях:
«Самый быстрый Дед Мороз» (1, 2, 3 место),
«Самая быстрая Снегурочка» (1, 2, 3 место),
«Самый опытный Дед Мороз»,
«Самая опытная Снегурочка»,
«Самый нарядный Дед Мороз»,
«Самая нарядная Снегурочка»,
«Самый юный Дед Мороз»,
«Самая юная Снегурочка»
«Самая Снежная семья».
Фото: https://vladimir-city.ru/