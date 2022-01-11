Как сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира, в субботу, 15 января, во Владимире пройдет...

Как сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира, в субботу, 15 января, во Владимире пройдет пост-новогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек.На 600-метровую дистанцию от Золотых ворот до Соборной площади выйдут участники разного возраста и уровня спортивной подготовки. По традиции дистанцию преодолевают целыми семьями, дружескими компаниями и даже с домашними собаками. Каждый участник забега получает памятный сертификат, а победители – призы и подарки.Регистрация участников начнется в 11.30 на Театральной площади. Для желающих будет организована танцевальная разминка.Старт забега - в 12.00 от Золотых ворот.Финиш - на Соборной площади.Подарки получат участники, показавшие лучшие результаты в номинациях:«Самый быстрый Дед Мороз» (1, 2, 3 место),«Самая быстрая Снегурочка» (1, 2, 3 место),«Самый опытный Дед Мороз»,«Самая опытная Снегурочка»,«Самый нарядный Дед Мороз»,«Самая нарядная Снегурочка»,«Самый юный Дед Мороз»,«Самая юная Снегурочка»«Самая Снежная семья».Фото: https://vladimir-city.ru/