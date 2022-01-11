Материалы уже переданы в полицию для разбирательства.

Во Владимире 6 января в 18:40 группа молодых людей в военно-патриотическом сквере «Патриот» повредила выставочный автомобиль времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.«Уважаемые владимирцы, если вы узнали кого-то на фото или видео, просьба сообщить», - уточнили в мэрии.Материалы уже переданы в полицию для разбирательства.Напомним, что патриотический сквер На пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта подрядчики смонтировали инженерную инфраструктуру и коммуникации, обустроили центральную площадь, основные аллеи, велодорожки и площадки для отдыха, засели газоны и цветник, разместили образцы военной техники. Взамен вырубленных деревьев высажено около 80 двадцатилетних алтайских кедров.Подведёт итог благоустройству общественного пространства - третий этап строительства. На территории планируют установить скамейки, урны, спортивную, детскую и мусорную площадки, оборудовать входную группу и павильон, в котором разместят выставку и Книгу памяти. Парк рассчитан на 334 человека. В шаговой доступности появится более 100 парковочных мест.