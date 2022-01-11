Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновных.

По требованию прокуратуры во Владимире возбуждено уголовное дело . Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.Вечером 6 января 18 часов 40 минут группа подростков повредила выставочный автомобиль УралЗиС. Преступление попало на камеры наружного видеонаблюдения.После передачи материалов из мэрии в полицию, была организована доследственная проверка.«С учётом установленных обстоятельств отдел дознания завёл уголовное дело по статье «вандализм, совершенный группой лиц», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.Организовано надзорное сопровождение расследования. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мер, направленных на установление виновных.Кроме ремня от папы или мамы, подросткам теперь грозит до трёх лет колонии.