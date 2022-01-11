Сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм) по факту повреждения выставочного автомобиля в одном из скверов областного центра.Сообщение о повреждении имущества поступило в полицию из органов местного самоуправления в начале января текущего года.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, тщательным образом изучаются записи с камер видеонаблюдения.Санкции ст. 214 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.