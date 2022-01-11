В четырёх деревнях Собинского района энергоснабжение уже восстановлено.

Утром 11 января перебои со светом, чаще всего из-за обрыва проводов, зафиксированы в 13 населённых пунктах Вязниковского, Селивановского и Собинского районов. В четырёх деревнях Собинского района энергоснабжение уже восстановлено. К ликвидации аварийных отключений привлечено 9 бригад «Россетей».За 10 января в регионе расчищено 2,8 гектара просек. Комплекс работ проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле энергосетевой компании и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.