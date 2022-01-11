На территории Владимирской области 11 января 2022 года лабораторно подтвержден 141 случай...

На территории Владимирской области 11 января 2022 года лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:45 - во Владимире27 - в Ковровском районе23 - в Муромском районе9 - в Суздальском районе8 - в Александровском районе8 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Вязниковском районе4 - в Кольчугинском районе4 - в Камешковском районе3 - в Киржачском районе2 - в Юрьев-Польском районе2 - в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 83 231 случай заболевания.