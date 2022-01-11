На территории Владимирской области 11 января 2022 года лабораторно подтвержден 141 случай...
На территории Владимирской области 11 января 2022 года лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
45 - во Владимире
27 - в Ковровском районе
23 - в Муромском районе
9 - в Суздальском районе
8 - в Александровском районе
8 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Вязниковском районе
4 - в Кольчугинском районе
4 - в Камешковском районе
3 - в Киржачском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
2 - в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 83 231 случай заболевания.