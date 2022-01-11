Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию с...

Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию с муниципального унитарного предприятия города Курлово.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области, 6,5 миллионов рублей организация, основными видами деятельности которой являются производство и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, а так же сбор отходов, задолжала в адрес поставщиков газа и электроэнергии.Сбытовые компании обратилась в Арбитражный суд с исковыми заявлениями о возмещении задолженности. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил руководству муниципального предприятия выплатить коммунальный долг в полном объеме.Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Гусь-Хрустального района. Представитель закона возбудил сводное исполнительное производство и разъяснил должнику последствия неуплаты долга.Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав принял меры по запрету на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме этого был наложен арест на имущество предприятия-должника, в числе которого 12 зданий котельных и два транспортных средства «ГАЗ-27057» и «КАМАЗ 43253-R4».Вскоре должник рассчитался с коммунальным долгом в размере 6,5 миллионов рублей. Также организации пришлось заплатить исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: https://pixabay.com/ru/