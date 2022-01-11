Над ликвидацией аварий трудятся 12 бригад Россетей.

Во Владимирской области по состоянию на 16:00 11 января перебои с электроснабжением зафиксированы в 17 населённых пунктах. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте ЖКХ.В них проживает около 1000 человек. В Собинском районе - около 90, в Меленковском - 100, Петушинском - 120 жителей, в Гусь-Хрустальном - 50, в Судогодском - 700. Над ликвидацией аварий трудятся 12 бригад Россетей. К 18 часам энергетики планировали восстановить подачу электричества.Компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий. Они находятся на контроле организации и регионального оперштаба.Жаловаться на отключение света можно по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.