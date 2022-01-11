В результате аварии пострадали ещё два человека.

В Александровском районе в ДТП погибла 60-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.Трагедия произошла 10 января около 13:30 на трассе «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики». Из-за плохой погоды и снежных заносов 57-летний водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Грантой».Пострадавшая скончалась до приезда кареты «скорой». У пассажира второй машины диагностирована травма правой голени. Водитель «Ларгуса» отделался ушибом левого коленного сустава и правой голени. Им медики оказали помощь прямо на месте аварии.По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.