Больше всего детей появилось на свет во Владимире - 101.

Во Владимирской области с 1 по 9 января родилось 176 младенцев, среди которых 98 мальчиков и 78 девочек.Больше всего детей появилось на свет во Владимире - 101. В Муроме зарегистрировано 30 новорождённых, в Коврове - 24 ребёнка, в Александрове - 10.В роддомах региона за каникулы не зафиксировано ни одной двойни.Интересно, что 11 родов пришлись на 1 января, когда врачи приняли шесть мальчиков и пять девочек.Ранее мы сообщали, что самый первый в 2022 году ребенок появился на свет во Владимире 1 января в 00.30 в родильном доме №2. Девочка родилась весом 2 850 граммов и ростом в 51 сантиметр.