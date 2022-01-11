Больше пятидесяти деревень и шести тысяч подарков. Свыше сотни волонтёров общественного движения...

Больше пятидесяти деревень и шести тысяч подарков. Свыше сотни волонтёров общественного движения "Мой адрес" организовали праздники для деревенских школьников почти во всех районах области. "Новый год по-соседски" ребята смогли отметить благодаря проекту общественницы Татьяны Гусаровой.- Я хочу выразить слова огромной благодарности этой милой, хрупкой женщине - Татьяне Геннадьевне Гусаровой. Почти десять лет занимается вот такими проектами. И благодаря такому проекту сегодня состоялись две новогодние ёлки, так мило названные - "по-соседски".Напразднике побывал даже Карлсон - для детей устроили яркое новогоднеепредставление. Организация праздников в деревнях и сёлах, конкурсы, хороводы и,конечно, самое главное событие - приезд Деда Мороза со Снегурочкой. Новогодниегерои вручили сладкие подарки детям из Селивановского, Муромского, Ковровскогои других районов. В регионе, благодаря проекту, прошли девять ёлок - удалосьосчастливить полторы тысячи детей. Но это было бы невозможно без поддержкиволонтёров и благотворителей, подчёркивает автор проекта Татьяна Гусарова. Вэтом году средства на подарки детям выделил Союз женщин России. Помощь проектуоказывает и администрация области.