Больше пятидесяти деревень и шести тысяч подарков. Свыше сотни волонтёров общественного движения...
Больше пятидесяти деревень и шести тысяч подарков. Свыше сотни волонтёров общественного движения "Мой адрес" организовали праздники для деревенских школьников почти во всех районах области. "Новый год по-соседски" ребята смогли отметить благодаря проекту общественницы Татьяны Гусаровой.
- Я хочу выразить слова огромной благодарности этой милой, хрупкой женщине - Татьяне Геннадьевне Гусаровой. Почти десять лет занимается вот такими проектами. И благодаря такому проекту сегодня состоялись две новогодние ёлки, так мило названные - "по-соседски".
На
празднике побывал даже Карлсон - для детей устроили яркое новогоднее
представление. Организация праздников в деревнях и сёлах, конкурсы, хороводы и,
конечно, самое главное событие - приезд Деда Мороза со Снегурочкой. Новогодние
герои вручили сладкие подарки детям из Селивановского, Муромского, Ковровского
и других районов. В регионе, благодаря проекту, прошли девять ёлок - удалось
осчастливить полторы тысячи детей. Но это было бы невозможно без поддержки
волонтёров и благотворителей, подчёркивает автор проекта Татьяна Гусарова. В
этом году средства на подарки детям выделил Союз женщин России. Помощь проекту
оказывает и администрация области.