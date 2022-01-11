Президент России Владимир Путин объяснил схему организации беспорядков в Казахстане.

Президент России Владимир Путин объяснил схему организации беспорядков в Казахстане.По словам российского лидера, погром в Казахстане устроили по принципу майдана. При этом все началось не на пустом месте, а быстро и спланировано. Недовольство ценами на топливо стало лишь предлогом для того, чтобы развернуть широкомасштабную операцию по разрушению государственности страны.Он добавил, что мятежников в Казахстане активно поддерживали информационными методами. При этом им помогали подготовленные боевики. По словам Путина, изначально ситуация в Казахстане была выгодна для разрушительных сил, пишет .По словам российского лидера, организаторами конфликта в Казахстане стали не те, кто был недоволен ценовой политикой, а совсем другие силы."Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, – это совершенно другие люди", – отметил российский лидер.По словам Путина, наемников могли готовить специально за рубежом в лагерях террористов. Российский лидер уверен, что реагировать на такое агрессивное поведение надо незамедлительно, отмечает .Напомним, волнения в Казахстане начались во время новогодних каникул. В стране начались масштабные протесты и бунты, люди громили магазины и правительственные здания.