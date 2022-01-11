Самосвалы выполнили более 280 рейсов.

Владимирские коммунальщики в круглосуточном режиме продолжают борьбу со стихией.В ночь с 10 на 11 января снег с улиц продолжали убирать 49 единиц спецтехники. За сутки из города вывезли более 5500 кубометров. Самосвалы выполнили более 280 рейсов.Утром 20 комплексных дорожных машин проводят патрульную очистку. Общая протяженность пройденных автомагистралей составляет более 350 км.«Рабочие расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Трактора чистят более чем 150 км тротуаров. Снег вывозят 15 самосвалов. Проезжая часть посыпается антигололёдными препаратами», - уточнили в мэрии.Сегодня к работам привлечены 63 единицы техники и 54 дворника.