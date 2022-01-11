По состоянию на 11 января в медорганизациях региона действуют 1514 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 11 января в медорганизациях региона действуют 1514 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 54,3 процента из них занято (822), свободны 692 койки. 74772 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 372человека.За период наблюдения в области отмечено 2974 летальных случая, за сутки – 6 человек.Напомним, во Владимирской области 11 января зафиксирован 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией.