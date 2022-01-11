В силу вступил закон об уголовной ответственности за превышение скорости и выезд на встречную...

В силу вступил закон об уголовной ответственности за превышение скорости и выезд на встречную полосу.Речь идет о грубых нарушениях правил дорожного движения. Водителей, превысивших скорость более, чем на шестьдесят километров в час либо пересёкших "сплошную" ждет штраф - от 200 до 300 тысяч рублей, или лишение свободы на два года. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до полумиллиона, а срок - до трех лет. Уголовное наказание возможно только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД. За прошлый год во Владимирской области инспекторы "оформили" больше полутора тысяч протоколов за выезд на "встречку". По вине нарушителей случились больше ста двадцати аварий, в которых погибли тридцать человек и больше двухсот получили травмы.