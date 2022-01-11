Из частного дома своего знакомого мужчина похитил пылесос и ноутбук.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Петушинского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в октябре прошлого года фигурант проник в частный дом в городе Петушки, откуда похитил пылесос и ноутбук, причинив собственнику имущества материальный ущерб в сумме 16 000 рублей.Фигурант, задержанный полицейскими на территории Петушинского района, признал свою вину, пояснив, что проник в дом своего знакомого, так как знал, что последний продолжительное время не проживает в нем.Похищенное имущество возвращено владельцу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.