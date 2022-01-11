Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в...

Следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Петушинского района. Мужчину обвинили в краже.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в октябре прошлого года фигурант проник в частный дом в городе Петушки, откуда похитил пылесос и ноутбук, причинив собственнику имущества материальный ущерб в сумме 16 000 рублей.Фигурант, задержанный полицейскими на территории Петушинского района, признал свою вину, пояснив, что проник в дом своего знакомого, так как знал, что последний продолжительное время не проживает в нем.Похищенное имущество возвращено владельцу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/