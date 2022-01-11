В Киржаче мужчина убил охранника общежития в новогоднюю ночь В отношении 63-летнего жителя...

В Киржаче мужчина убил охранника общежития в новогоднюю ночьВ отношении 63-летнего жителя Киржачского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве, совершенном в новогоднюю ночь.По версии следствия, в ночь на 1 января 2022 года между охранником общежития и одним из жильцов из-за длительных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес вахтеру один удар ножом в шею.От полученных телесных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом личности обвиняемого по ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Владимирской области.Фото: pexels.com/