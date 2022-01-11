Похищенное имущество фигурант успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Полиция Владимира задержала подозреваемого в краже трёх канализационных люков. Сумма причинённого ущерба составила три тысячи рублей.Как рассказали в УМВД по Владимирской области, в декабре в дежурную часть отдела № 1 поступило сообщение от «Водоканала» об исчезновении крышек от коллекторов в одном из районов города.В начале января участковые установили, что к совершению преступления причастен 38-летний местный житель. Похищенное имущество фигурант успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Против обвиняемого возбуждено уголовное дело. Владимирца отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.Ранее мы сообщали, что в прошлом году в областном центре с тепловых камер