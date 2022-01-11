Юрьев-Польский районный суд вынес приговор местному жителю 1975 года рождения. Его признали...

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор местному жителю 1975 года рождения. Его признали виновным в совершении убийства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 16 апреля 2021 года вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, подсудимый на почве конфликта с сожительницей нанес ей кухонным ножом удары в грудь, а также в верхние и нижние конечности.От проникающих колото-резанных ранений грудной клетки с повреждением сердца и легкого потерпевшая скончалась на месте. Подсудимый в ходе судебного разбирательства не отрицал факт нанесения сожительнице ножевых ранений, вместе с тем сообщал, что убивать ее не хотел, а лишь оборонялся.В ходе судебного разбирательства стороной государственного обвинения были представлены убедительные доказательства, опровергающие его версию, и прямо указывающие на умышленный характер его действий, направленных на лишение жизни потерпевшей.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/