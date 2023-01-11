Во Владимире идёт прием заявок на участие в конкурсе Лучший зимний двор - проект во всех регионах...

Во Владимире идёт прием заявок на участие в конкурсе "Лучший зимний двор" - проект во всех регионах страны запустила "Единая Россия". Он пройдет в нескольких номинациях - лучшие зимние дворовое мероприятие, оформление, инфраструктура.К участию приглашают всех жителей, которые всю зиму, даже в морозы, занимались благоустройством дворов, его украшением или организовывали праздники. Чтобы продемонстрировать свой лучший двор, нужно оставить заявку до 28 февраля на сайте (ссылка есть в группе администрации области Вконтакте).