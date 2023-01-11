Пошёл мужик на рыбалку. Взял одну удочку, поллитру - так, на бережку посидеть. Сидит, нальёт-выпьет. Не клюёт....Уже почти всю бутылку выпил, а ни одной поклёвки не было. Осталось водки чуть чуть, и тут клюёт! Мужик вытаскивает, а там маленький карасик. Ну рыбак подумал - что с ним делать то? да ещё с мелким. Открыл ему рот, плеснул пару капель водки, бросил обратно в воду и начал по тихоньку домой собираться. И тут как начало клевать! Мужик устал рыбу вытаскивать. Наловил полное ведёрко и довольный домой идёт. Слышит из ведра злобный шёпот:
- Ну карасик, ну сучара.....Наливают!!! Отпускают!!!
еще анекдот!