Снять звезду, Луну, туманность или галактику можно прямо с балкона. Для этого нужны телескоп и полнокадровый фотоаппарат. В этом уверен инженер и астрофотограф Антон Андрианов. Он собирает

Снять звезду, Луну, туманность или галактику можно прямо с балкона. Для этого нужны телескоп и полнокадровый фотоаппарат. В этом уверен инженер и астрофотограф Антон Андрианов. Он собирает телескопы и делает уникальные снимки космических объектов. Подробности в нашем выпуске.