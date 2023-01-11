Слава проводит время с мужчиной, с которым еще в декабре вроде бы рассталась.

Слава проводит время с мужчиной, с которым еще в декабре вроде бы рассталась.К личной жизни прославленной певицы в последнее время приковано довольно много внимания. А все из-за того, что после длительных отношений она удрала от престарелого гражданского мужа. С 70-летним Анатолием Данилицким артистка так и не расписалась официально, но всегда позиционировала его как супруга и выглядела очень счастливой. Однако в романе Славы все-таки пошла трещина.Реальную причину разрыва звезда так и не озвучила, сказав лишь только то, что в последние годы в их союзе происходили не очень хорошие ситуации. Более того, публично певица заявила, что уже готова к новому роману с достойным мужчиной. Правда, после одной щекотливой ситуации публике в это верится с трудом.Вместе с дочерью Слава отправилась на Мальдивы. И каково же было удивление поклонников, когда рядом с ними засветился Анатолий Данилицкий! Артистка даже заходила в гости в номер к своему вроде бы бывшему возлюбленному. Народ сразу подумал о том, что их отношения налаживаются, а в прессе уже появились статьи на этот счет.В конце концов звезда решила расставить все точки и объявить о воссоединении с супругом ради ребенка, отметив, что между ними нет никакой другой связи."Мы родители и близкие люди. Не больше", – написала в своем микроблоге Слава и прикрепила песню "Одиночество".