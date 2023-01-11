Владимирская земля примет один международный турнир, а также 9 чемпионатов и 9 первенств страны.

Более 400 спортивных соревнований пройдут во Владимирской области в 2023 году. Владимирская земля примет один международный турнир, а также 9 чемпионатов и 9 первенств страны. Об этом рассказали в правительстве региона.В феврале состоится «Лыжня России 2023», а также лыжные марафоны «VladimirSKI PROKU» во Владимире и в Киржаче. В Муроме для любителей конькобежного спорта пройдёт турнир «Лёд надежды нашей». В Суздале проведут зимний полумарафон, а в Гусь-Хрустальном лыжный марафон «Баринова роща».Порядка 150 мероприятий охватят все категорий владимирцев. Это и полюбившиеся жителям «Богатырские Игры», и «Зарядка с чемпионом», и фестивали пляжных видов спорта, и полумарафон «Золотые ворота», а также многие другие состязания.