Вернувшаяся из отпуска Ксения Бородина удивила подписчиков социальных сетей своим животом.

Вернувшаяся из отпуска Ксения Бородина удивила подписчиков социальных сетей своим животом.Телеведущая и блогершаКсения Бородина на днях вернулась из Таиланда. В жаркой тропической стране онас двумя дочерями встретила новогодние праздники. По признанию Ксении, она приезжает в Тай каждые два-три года. Но отпуск имеет свойство заканчиваться— теледива уже в Москве.По признанию телеведущей, ейуже пора входить в режим и сбрасывать набранные килограммы. А пока Бородинаперестраивается на новый часовой пояс, она ранним утром отвечает на вопросы поклонниковв социальных сетях."У вас будут плановыероды? Уже назначен день?" — поинтересовался неизвестный подписчик. Натакой вопрос Ксения Бородина ответила в шутливой форме: "Я, конечно, чутокпоправилась, но это не повод меня на роды отправлять".Вдобавок к такому ответу телеведущаяприкрепила фотографию, обработанную в фотошопе. Ксения сама пририсовала себе огромныйживот, чтобы подкрепить слухи о своей беременности.Шутки шутками, но38-летняя Ксения не оставляет надежды стать мамой и в третий раз. Когда-то всвоем микроблоге она уже поделилась с подписчиками: беременность и роды после40 лет ее не пугают. Если Бородина встретит любимого мужчину, она готова родитьи в третий раз.