В столице работает 71 центр московского долголетия. В прошлом году их посетили миллион раз – это рекордный показатель, сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В столице работает 71 центр московского долголетия. В прошлом году их посетили миллион раз – это рекордный показатель, сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.Активное участие в проекте принимает более 205 тысяч москвичей старшего возраста. Для них открыто свыше 12 тысяч групп по 30 разным направлениям.Для участников проводят кулинарные, творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия. Каждый может выбрать занятие по душе и найти единомышленников.Центры долголетия становятся местом, где можно реализовать любые творческие, музыкальные, кулинарные и прочие идеи, отметил Стружак. Количество клубов ежегодно растет, а вместе с этим увеличивается число посетителей, сказал глава департамента."За прошлый год мы действительно поставили рекорд — миллион посещений. В этом году мы и дальше продолжим создавать все условия, чтобы москвичи приходили в комфортные центры и могли участвовать в любых активностях", – передает слова чиновника портал mos.ru.Только в 2022 году в столице появилось 50 центров долголетия. В 2023-м планируется открытие новых клубов.Один из центров в районе Лианозово. Он расположится в здании социального обслуживания по адресу: Алтуфьевское шоссе, 91Б. Там оборудуют актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские, тихую гостиную и прочие локации.Москва продолжает наращивать расходы на реализацию программы. В 2023 году на эти цели 3,9 миллиарда рублей. Занятия в рамках проекта останутся бесплатными и доступными в каждом районе.